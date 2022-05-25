Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости

Уникальный врач, живущий с пересаженным сердцем, провел три операции с львовскими коллегами

25 мая 2022, 16:50
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція у Львові

Львов, а именно Первое медицинское объединение, посетил легендарный врач-трансплантолог Роберт Монтгомери.

Профессор Монтгомери – директор Института трансплантации Лангон Нью-Йоркского университета. Именно он с командой Хопкинса впервые в мире пересадил человеку почку свиньи.

В 2010 году врачи во главе с Монтгомери выполнили 10 трансплантаций за один день! Этот день и вклад Монтгомери зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

Сейчас смотрят

По воле судьбы, профессор Монтгомери живет с донорским сердцем.

После септического шока в 2017 году он пережил семь остановок сердца и месяц пролежал в коме.

Это, по его словам, стало переломным моментом, ведь он понял, что будущее за ксенотрансплантацией, когда не придется ждать чьей-то смерти, чтобы выжить.

В сентябре 2021 года команда под руководством Роберта Монтгомери осуществила первую ксенотрансплантацию почки человеку. Орган генетически модифицированной свиньи получил пациент, у которого была диагностирована смерть мозга, и который имел нарушение функции почек. И это стало прорывом в мире трансплантологии!

професор Монтгомері
професор Монтгомері
професор Монтгомері
професор Монтгомері
професор Монтгомері
професор Монтгомері
Уникальный врач, живущий с пересаженным сердцем, провел три операции с львовскими коллегами / 3 images

Профессор Монтгомери за 30 лет практики сделал более 2 тыс. трансплантаций.

Его американская команда врачей в целом пересадила 3 250 органов только за прошлый год.

Следующим шагом развития станет методика трансплантации людям органов генетически модифицированных свиней, чтобы сократить очередь ожиданий донорского органа.

Читайте также:
операцияВторая трансплантация сердца за последнюю неделю — Тодуров

За два дня пребывания Роберта Монтгомери во Львове, он прочел лекции для врачей и принял участие в трех операциях по пересадке почки, которые выполняла команда наших трансплантологов.

Профессор поделился с украинскими врачами своим бесценным опытом и выразил надежду на перспективное сотрудничество.

Джерело: Первое медицинское объединение Львова

Фото:Первое медицинское объединение Львова

Теги
лікування, Львов, трансплантологія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь