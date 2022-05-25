Львов, а именно Первое медицинское объединение, посетил легендарный врач-трансплантолог Роберт Монтгомери.

Профессор Монтгомери – директор Института трансплантации Лангон Нью-Йоркского университета. Именно он с командой Хопкинса впервые в мире пересадил человеку почку свиньи.

В 2010 году врачи во главе с Монтгомери выполнили 10 трансплантаций за один день! Этот день и вклад Монтгомери зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

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По воле судьбы, профессор Монтгомери живет с донорским сердцем.

После септического шока в 2017 году он пережил семь остановок сердца и месяц пролежал в коме.

Это, по его словам, стало переломным моментом, ведь он понял, что будущее за ксенотрансплантацией, когда не придется ждать чьей-то смерти, чтобы выжить.

В сентябре 2021 года команда под руководством Роберта Монтгомери осуществила первую ксенотрансплантацию почки человеку. Орган генетически модифицированной свиньи получил пациент, у которого была диагностирована смерть мозга, и который имел нарушение функции почек. И это стало прорывом в мире трансплантологии!

Уникальный врач, живущий с пересаженным сердцем, провел три операции с львовскими коллегами / 3 images

Профессор Монтгомери за 30 лет практики сделал более 2 тыс. трансплантаций.

Его американская команда врачей в целом пересадила 3 250 органов только за прошлый год.

Следующим шагом развития станет методика трансплантации людям органов генетически модифицированных свиней, чтобы сократить очередь ожиданий донорского органа.

За два дня пребывания Роберта Монтгомери во Львове, он прочел лекции для врачей и принял участие в трех операциях по пересадке почки, которые выполняла команда наших трансплантологов.

Профессор поделился с украинскими врачами своим бесценным опытом и выразил надежду на перспективное сотрудничество.

Джерело: Первое медицинское объединение Львова

Фото:Первое медицинское объединение Львова