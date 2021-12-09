На днях из Львовской областной больницы выписался уникальный пациент, которого прооперировал профессор Игорь Кобза.

У Василия Труша, так зовут мужчину, была тяжелая комбинация патологий: подковообразная почка, две мешковидные аневризмы аорты и аномалии почечных сосудов.

Каждая из них была сложной, а вместе они представляли угрозу жизни мужчины.

За 42 года практики Игоря Кобзы он лишь трижды сталкивался с похожими случаями.

Подковообразную почку у мужчины обнаружили еще 20 лет назад, и он периодически проходил обследование. Но на этот раз врач на УЗИ долго осматривал его почку и посоветовал сделать компьютерную томографию (КТ) с контрастом.

– На КТ у меня и обнаружили аневризмы аорты. С тем обследованием я пошел к кардиохирургу областной больницы в Луцке. Он посмотрел на результаты обследования, сказал, что дело серьезное и что с такими проблемами следует идти к сосудистым хирургам. Он и посоветовал ехать на консультацию во Львов, – говорит Василий Труш.

По результатам КТ у мужчины две веретенообразные аневризмы (выпячивание) аорты, за которыми можно было бы следить какое-то время. Но выяснилось, что и сама аорта расположена нетипично.

Она должна быть слева от позвоночника. А у пациента она резко пошла вправо и легла на нижнюю полую вену – самый большой венозный сосуд, который забирает кровь из нижней части тела. Аорта так плотно прилегала к вене, что сплющила ее и осложнила кровоток.

А еще во Львове врачи увидели, что аневризмы опаснее, чем они думали. Они могли разорваться в любой момент.

— У мужчины стенка аневризмы была прозрачной и тоньше, чем туалетная бумага. Кроме того, в аневризмах врач увидел много тромбов, среди них были и совсем свежие, что свидетельствовало о надрыве аневризм, поэтому операцию нельзя было откладывать, — рассказал профессор Игорь Кобза.

Операция была сверхсложной. Дело в том, что в норме к почке идет один сосуд, а к подковообразной – много. Они более короткие, могут переплетаться и ни один из них нельзя повредить при оперативном вмешательстве.

Операция длилась четыре часа. Сосудистые хирурги отключили часть аорты, где были аневризмы, перекрыв ее сверху и снизу. Ее заменили протезом и пустили аорту слева, как она и должна была быть в норме.

Кроме этого, аорту пришлось хорошо почистить: она была забита тромбами общей длиной более 30 см.

Нижняя полая вена, прижатая аортой, после операции вскоре пришла в норму, и по ней восстановился нормальный кровоток.

Работа, выполненная сосудистыми хирургами, – ювелирная. Она требовала очень точных движений и правильных расчетов. Любая ошибка могла не только свести работу хирургов на нет, пациент мог потерять почку.

К счастью, хирурги не ошиблись. Операция прошла удачно. Пациент очень быстро поправился и уехал домой.