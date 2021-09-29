Во Львовскую областную больницу привезли мужчину в тяжелом состоянии, с разрывом брюшной аорты.

Медики были очень удивлены, когда во время компьютерной томографии выяснилось, что все внутренние органы пациента расположены зеркально: сердце, печень, магистральные сосуды.

Однако рассматривать времени не было. Хирурги сразу принялись за дело.

— Пульс пациента определялся только на магистральных артериях, давление практически не определялось, — рассказал сосудистый хирург Виктор Палий. — Летальность этого пациента — около 70%, несмотря на наши все старания. Трудности возникли, когда открыли живот и поняли, что все не на своем месте. И нужно в голове выстраивать другой макет данной операции.

Операция длилась два с половиной часа. Ярослав потерял более двух литров крови, но, к счастью, врачам удалось вернуть мужчину к жизни. Сейчас он в реанимации, и уже чувствует себя лучше. Говорит, и раньше знал, что сердце бьется с другой стороны.

— Не обращался к врачам, потому что было все хорошо, — сказал пациент.

Его жена рассказала, что за 50 лет совместной жизни у мужчины не было проблем со здоровьем, поэтому на расположение органов никто не обращал внимания. Ярослав вел привычную жизнь.

Зеркально расположенные органы попадаются раз на 10 тысяч, говорят медики. На практике до сих пор описан лишь один такой случай — у жителя Японии.

— Такого больного вы еще в жизни не видели, и такого больного вообще в Украине еще никто не видел, — констатировал сосудистый хирург Андрей Кихтяк.

Ярослав еще несколько дней проведет в реанимации. После выписки его случай медики обязательно впишут в историю украинской медицины.