Американские медики сообщили об уникальном случае в их практике. К ним за помощью обратился пациент, который жаловался на свист в мошонке.

Сообщается, что прежде всего 72-летнего американца проверили на предмет употребления наркотических препаратов. Но все оказалось чисто.

В итоге рентгеновское обследование показало достаточно сложную патологию легких. Речь шла о пневмотораксе и пневмомедиастинуме — попадании воздуха в плевральную полость и средостение соответственно.

Сейчас смотрят

Почему при таком состоянии свистит мошонка, выяснилось при помощи дополнительной компьютерной томографии.

Оказалось, что воздух из грудной клетки проникал также в область шеи, в брюшную полость, а также в бедра и мошонку. Свистящий звук был обусловлен раной на левой стороне мошонки, которая осталась после операции, проведенной пять месяцев назад.

Медики сообщают, что случаи накопления газа в мошонке, называемые пневмоскротумом, чрезвычайно редки, их зарегистрировано всего около 60 в мире.

Но, чтобы выход воздуха из грудной клетки происходил через отверстие в мошонке, такое было зарегистрировано впервые.

В итоге проблему с пневмотораксом удалось решить через несколько дней с помощью нескольких пластиковых трубок в грудной клетке.

Что же касается свистящей мошонки, избавиться о этого состояния мужчина смог только спустя два года в результате дополнительных операций, в том числе и по удалению обоих яичек.

Источник: American Journal of Case Reports