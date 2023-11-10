34-летний американец Дэвид Бауэр стал первым в мире пациентом, которому для успешной трансплантации легких хирурги Северо-западного мемориального госпиталя поставили грудные имплантаты пятого размера. Это спасло мужчине жизнь.

Как сообщается, имплантаты помогли удержать сердце в правильном положении, пока пациент был без своих легких и не мог воспринять донорские.

Тяжелое осложнение после гриппа

Как говорится в сообщении, Дэвид в мае этого года заразился гриппом. К болезни присоединилась тяжелая бактериальная инфекция, не поддающаяся антибиотикам. В конце концов пациента подключили к аппарату, заменяющему функции сердца и легких.

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Этому сценарию могла способствовать длинная история курения Дэвида: с 21 года он курил по пачке сигарет в день, а с 2014 года перешел на вейпы.

Впоследствии инфекция стала настолько тяжелой, что легкие полностью заполнились гноем. Единственным вариантом спасти Дэвида была трансплантация органа.

Сердце потеряло опору

Врачи знали, что в таком состоянии пациент не переживет пересадку, поэтому решили, что нужно сначала удалить больные органы, дать организму очиститься от инфекции, а затем пересаживать новые органы.

Но удалив легкие, сердце потеряло опору и западало в грудную полость, не имея возможности нормально прокачивать кровь. Здесь и пригодились имплантаты груди пятого размера, которые поместили на место легких.

С имплантатами Дэвид пробыл двое суток, после чего получил донорские органы. Сейчас он восстанавливается, а врачи продолжат следить за его состоянием еще год.

Источник: nauka.ua