34-летний американец Дэвид Бауэр стал первым в мире пациентом, которому для успешной трансплантации легких хирурги Северо-западного мемориального госпиталя поставили грудные имплантаты пятого размера. Это спасло мужчине жизнь.
Как сообщается, имплантаты помогли удержать сердце в правильном положении, пока пациент был без своих легких и не мог воспринять донорские.
Тяжелое осложнение после гриппа
Как говорится в сообщении, Дэвид в мае этого года заразился гриппом. К болезни присоединилась тяжелая бактериальная инфекция, не поддающаяся антибиотикам. В конце концов пациента подключили к аппарату, заменяющему функции сердца и легких.
Этому сценарию могла способствовать длинная история курения Дэвида: с 21 года он курил по пачке сигарет в день, а с 2014 года перешел на вейпы.
Впоследствии инфекция стала настолько тяжелой, что легкие полностью заполнились гноем. Единственным вариантом спасти Дэвида была трансплантация органа.
Сердце потеряло опору
Врачи знали, что в таком состоянии пациент не переживет пересадку, поэтому решили, что нужно сначала удалить больные органы, дать организму очиститься от инфекции, а затем пересаживать новые органы.
Но удалив легкие, сердце потеряло опору и западало в грудную полость, не имея возможности нормально прокачивать кровь. Здесь и пригодились имплантаты груди пятого размера, которые поместили на место легких.
С имплантатами Дэвид пробыл двое суток, после чего получил донорские органы. Сейчас он восстанавливается, а врачи продолжат следить за его состоянием еще год.
Источник: nauka.ua