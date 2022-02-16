КМУ принял соответствующее постановление, согласно которому все учреждения здравоохранения, в том числе и частные, будут работать в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

В частности, добавлено обязательное требование о регистрации учреждений в центральной базе данных ЕСОЗ и ведении электронных медицинских записей всеми поставщиками медицинских услуг.

Благодаря таким изменениям все медицинские данные украинцев будут храниться в единой системе. Они будут доступны как пациентам, так и медработникам, которые оказывают медицинскую помощь.

Напомним, что в Украине пациенты, которые имеют симптомы гриппа, острой респираторной болезни Covid-19 или острого респираторного заболевания, могут открыть электронный больничный без визита к врачу.