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Впервые в истории медицины: мозговой имплант поставил на ноги мужчину с параличом

25 мая 2023, 09:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці
Источник: Depositphotos

Команда нейрохирургов Университета Лозанны в Швейцарии вживила в мозг парализованного 12 лет назад после велосипедной аварии голландца имплант, и мужчина снова смог ходить.

По словам ученых, электронные имплантаты беспроводным способом передают его мысли к  ногам и стопам через второй имплант, размещенный на позвоночнике.

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Эта система до сих пор находится на экспериментальной стадии, но ведущая британская благотворительная организация спинного мозга назвала ее очень обнадеживающей.

Операцию по установке имплантатов выполнила профессор, нейрохирург Джоселин Блох. Она подчеркнула, что система до сих пор находится на стадии базовых исследований и не будет доступна парализованным пациентам еще много лет.

Но, по ее словам, цель их команды – ускорить этот процесс.

Профессор Блох сделала два круглых отверстия с каждой стороны черепа диаметром 5 см над участками мозга, которые отвечают за движения. Затем она вставила два дискообразных имплантата, которые беспроводным путем передают мозговые сигналы – намерения Герта-Яна – к двум датчикам, прикрепленным к шлему на его голове.

Исследователи обнаружили, что после нескольких недель тренировок мужчина мог стоять и ходить с помощью ходунков.

Первым пациентом, которому в 2018 году установили спинальный имплант, стал Дэвид Мзи. После этого от смог зачать ребенка со своей женой, что раньше было для него невозможно.

Источник
BBC Украина
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Мозок Наукові дослідження
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