Львовские хирурги в детской больнице Святого Николая удалили опухоль надпочечника 4-летней девочке с помощью робота Da Vinci.

До сих пор вмешательств по удалению опухолей у детей с применением робота-хирурга в Украине не проводили. Собственно, благодаря Da Vinci удалось спасти девочку.

Уже больше года ребенок борется с тяжелым недугом. До этого маленькая Алинка перенесла трансплантацию костного мозга.

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Сначала ребенку диагностировали нейробластому IV стадии — врожденную злокачественную опухоль нервной системы.

У девочки она локализовалась в правом надпочечнике — эндокринной железе, играющей важную роль в обмене веществ. При этом опухоль достигала аж 15 см.

Чтобы удалить опухоль, длительный период девочку готовили к операции. Сначала в Виннице и Киеве Алинка прошла химиотерапию. Также в столице ей пересадили костный мозг. И когда опухоль уменьшилась до 5 см, Алинка с родителями приехала во Львов.

Удаление опухоли с помощью робота Da Vinci — более точный и менее травматичный метод для детей. Ведь операция происходит через миниразрез, а встроенная минидиагностическая система позволяет врачам достигать ювелирной точности.

Опухоль удалось удалить полностью, не повредив жизненно важных структур. Операция прошла с минимальной кровопотерей.

На четвертые сутки после операции Алинка вернулась домой.

В Виннице, где живет ее семья, она будет продолжать лечение: принимать химиотерапию. К львовским специалистам будет приезжать на осмотры раз в три месяца.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова