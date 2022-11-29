Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвержден порядок предоставления многоуровневой бесплатной психологической помощи защитникам и членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сообщается, что уже с 2023 года Министерство по делам ветеранов предложило быстрый и бесплатный доступ нашим защитникам и их родным к квалифицированной психологической помощи на трех организационных уровнях:

первый – социально-психологическая поддержка и сопровождение;

второй – психологическая реабилитация;

третий – комплексная медико-психологическая реабилитация.

Внедрение данного Порядка будет способствовать преодолению последствий травм войны, стресса, обеспечения профилактики возникновения и обострения психических расстройств, повышению уровня качества жизни защитников Украины, а также их семей и семей погибших воинов, говорится в сообщении.