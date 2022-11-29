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Правительство утвердило три уровня бесплатной помощи психологов защитникам и их семьям

29 ноября 2022, 20:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвержден порядок предоставления многоуровневой бесплатной психологической помощи защитникам и членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Сообщается, что уже с 2023 года Министерство по делам ветеранов предложило быстрый и бесплатный доступ нашим защитникам и их родным к квалифицированной психологической помощи на трех организационных уровнях:

  • первый – социально-психологическая поддержка и сопровождение;
  • второй – психологическая реабилитация;
  • третий – комплексная медико-психологическая реабилитация.
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Внедрение данного Порядка будет способствовать преодолению последствий травм войны, стресса, обеспечения профилактики возникновения и обострения психических расстройств, повышению уровня качества жизни защитников Украины, а также их семей и семей погибших воинов, говорится в сообщении.

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Источник
Кабмин
Теги
Війна в Україні військовослужбовці Советы психолога психічні розлади
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