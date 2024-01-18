Китайские ученые экспериментируют с мутантным штаммом Covid-19, который оказался на 100% смертельным для подопытных мышей.

Согласно результатам эксперимента, которые были опубликованы в Китае на минувшей неделе, смертельный вирус, известный как GX_P2V, атаковал мозг мышей, выведенных таким образом, что их генетический состав похож на человеческий.

— Это подчеркивает риск распространения GX_P2V на человека и обеспечивает уникальную модель для понимания патогенетических механизмов вирусов, связанных с SARS-CoV-2, — пишут авторы.

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Умерли всего за восемь дней

Сообщается, что все мыши, инфицированные вирусом, умерли всего за восемь дней, что, по мнению исследователей, было удивительно быстрым показателем летальности. GX_P2V заразил легкие, кости, глаза, трахеи и мозг грызунов.

За несколько дней до смерти мыши быстро теряли вес и двигались крайне вяло. Самое жуткое то, что за день до смерти их глаза стали совершенно белыми.

Как вирус повлияет на человека

Что еще более важно, результаты исследования не указывают на то, как Covid-мутант повлияет на людей.

Эксперт по эпидемиологии из Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу назвал исследование ужасным и совершенно бессмысленным с научной точки зрения.

— Я не вижу даже смутного интереса, который можно было бы извлечь из насильственного заражения странной породы гуманизированных мышей случайным вирусом. И наоборот, я мог видеть, сколько всего может пойти не так, — написал профессор на X.

Соблюдение мер безопасности

По словам ученого, в препринте не указан уровень биобезопасности и меры предосторожности, использованные в исследовании.

Отмечается, что данное исследование не имеет никакого отношения к китайскому Уханьскому институту вирусологии, который был центром теорий лабораторных утечек, связанных с пандемией Covid-19.

Летом спецслужбы США не нашли прямых доказательств того, что из лаборатории произошла утечка коронавируса, хотя и не исключили возможности того, что вирус произошел из другой лаборатории.

Происхождение Covid-19 до сих пор неясно, отмечают эксперты.