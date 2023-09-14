Те больницы, которые не смогут обеспечить кондиционерами палаты, с 1 января 2024 года потеряют возможность подписать контракт с Национальной службой здоровья Украины, а, следовательно — и финансирование по определенным пакетам.

Минздрав Украины отмечает, что современная качественная медицина — это не только высокотехнологичное оборудование, стандарты лечения и врачи-профессионалы. Это еще и комфортное пребывание в больницах как пациентов, так и медиков.

Причем, обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в палатах должны за средства самих больниц.

Сейчас смотрят

Реально ли это?

Сегодня из более 54 тысяч палат в больницах состоятельной сети кондиционеры имеют лишь 12%.

Больше всего их в медучреждениях Киева — 30% и Днепропетровщины — 23% от общего количества палатного фонда.

Наименее обеспечены кондиционерами больницы Волынской области, где эти освежители воздуха есть только в 2% палат.

Всего на 5% обеспечены кондиционерами больничные палаты в медучреждениях Винницкой, Львовской и Черниговской областей.

— Минздрав помогает больницам с реконструкцией и с дорогостоящим оборудованием. Обеспечить же комфортные условия пребывания непосредственно в палатах финансово под силу самим заведениям, — уверяет Виктор Ляшко.

По словам министра, остатки средств, которые есть сегодня на счетах больниц, по данным НСЗУ, составляют более 23 млрд грн.

Эти средства должны использоваться на благо пациентов, для улучшения качества оказания медицинской помощи.

Сейчас перед каждым руководителем больницы Минздрав поставил задачу до конца года закупить и установить кондиционеры в палатах и ординаторских медучреждений.

Такое решение чиновников от медицины вызвало много вопросов. Некоторые обнародованы в социальных сетях.

Украинцы отмечают, что даже в Киеве, в городских больницах, кондиционеры в палатах — редкость. Получается, что НСЗУ целый год не будет подписывать контракты практически со всеми украинскими больницам и прекратит их финансирование?

Инфекционисты тоже встревожены — установка кондиционеров противоречит правилам инфекционного контроля. Внутрибольничные инфекции будут буйствовать с невиданной силой.

Все эти и многие другие вопросы и предостережения требуют объяснений Минздрава.