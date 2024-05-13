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Осложнения коронавируса привели к смерти: на Сумщине умерла 44-летняя женщина

13 мая 2024, 17:42
Ольга Боднарчук редактор
коронавірус, антисептик
Источник: Pexels

На Сумщине в результате осложнений Covid-19 умерла 44-летняя женщина. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Сумщины Владимир Збаражский.

Смертность в области

Женщина не была вакцинирована против коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев.

Это первый летальный случай в области за последние полтора месяца.

Владимир Збаражский отмечает, что с начала эпидсезона в результате вирусов в области умерло 28 человек, 27 из них именно от осложнений коронавируса.

Сейчас в реанимации Сумской общины находится двое пациентов с Covid-19.

Напомним, что единственной надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация. Сейчас по всей Украине доступна Омикрон-специфическая вакцина для проведения первичных и бустерных прививок.

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Источник
Общественное
Теги
Коронавирус Covid-19 Смерть Сумщина
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