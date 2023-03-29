Контурная пластика губ считается одной из самых популярных и безопасных процедур эстетической медицины. Однако после введения гиалуроновой кислоты у девушек могут начаться осложнения.

Если вы планируете увеличивать губы, вам полезно знать, какие побочные эффекты могут возникнуть после контурной пластики.

Факты ICTV узнали, какие осложнения и побочные эффекты могут возникнуть после увеличения губ.

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Увеличение губ: какие реакции считаются нормальными?

После проведения процедуры в месте инъекции может возникнуть воспалительная реакция. Обычно это:

отек;

синяки и гематомы;

покраснение;

зуд;

боль при надавливании.

Но такие реакции считаются нормальными, ведь губы реагируют на чужеродное вещество и травмы от уколов. По словам врач-дерматовенеролог Наталья Черняк, губы после контурной пластики заживают в течение одной недели.

— В течение 7-10 дней может сохраняться незначительная отечность. Синяки после контурной пластики губ исчезают через пять-шесть дней после процедуры, — добавляет врач.

Если через 7-10 дней побочные эффекты в виде синяков, отека и боли не исчезают, необходимо обратиться к своему косметологу!

Дело в том, что уход после процедуры — важнейший этап, ведь в этот период происходит заживление губ и приживается гиалуроновая кислота.

Чтобы избежать осложнений, внимательно следите за реакцией своего организма и следуйте рекомендациям косметолога.

Осложнения и побочные эффекты после увеличения губ

Врач-дерматовенеролог Яна Китаева отмечает, что сильные осложнения — это явление, которое случается довольно редко, но все же случается!

— Самое страшное, что может быть, это когда косметолог неправильно ввел препарат и он закупорил сосуд. В результате, может быть некроз тканей, — говорит Китаева.

Некроз тканей — одно из худших осложнений после введения филлера. Некроз возникает из-за попадания геля в сосуд или компрессии (сдавливания) сосуда.

Кроме того, специалисты Центра инновационной медицинской косметологии и эстетики FineLine приводят еще несколько возможных побочных реакций на введение филлера:

Долгосрочное или краткосрочное нарушение чувствительности в месте инъекции — происходит, когда филлер будто пережимает нервы в губах.

— происходит, когда филлер будто пережимает нервы в губах. Контурирование препарата под кожей (появляются “усы” над верхней губой) — так происходит, если филлер вводят слишком близко к поверхности кожи.

(появляются “усы” над верхней губой) — так происходит, если филлер вводят слишком близко к поверхности кожи. Изменение рельефа кожи в области введения филлера (на губах будто появляются бугры) — возникает из-за миграции филлера, его неравномерного распределения или введения слишком близко к поверхности кожи.

в области введения филлера (на губах будто появляются бугры) — возникает из-за миграции филлера, его неравномерного распределения или введения слишком близко к поверхности кожи. Гранулемы — маленькие шарики, проступающие на поверхности губ. Такие осложнения появляются в результате стремления организма отгородиться от чужеродного вещества, поэтому препарат сбивается в своеобразные капсулы. Гранулемы могут иметь воспалительный и не воспалительный характер.

— маленькие шарики, проступающие на поверхности губ. Такие осложнения появляются в результате стремления организма отгородиться от чужеродного вещества, поэтому препарат сбивается в своеобразные капсулы. Гранулемы могут иметь воспалительный и не воспалительный характер. Кожа может побелеть , если в растворе содержатся обезболивающее или же во время введения вещества произошла закупорка сосудов.

, если в растворе содержатся обезболивающее или же во время введения вещества произошла закупорка сосудов. Фиброз — реакция организма на чужеродное вещество. Это стремительное разрастание соединительной ткани, внешне выглядит, как заметное уплотнение кожи.

В отдельных случаях, у девушек начинается аллергическая реакция на введенный препарат.

Также возможно инфекционное заражение, которое появляется при несоблюдении гигиены во время процедуры.

Чтобы уберечь себя и свои губы от ужасных побочных эффектов, советуем внимательно выбирать врача-косметолога и клинику. Помните, врач должен иметь соответствующий сертификат!

Также не стесняйтесь спросить своего врача о его квалификации и попросить показать все сертификаты (на работу и препарат). Ведь при проведении гиалуроновой кислоты косметолог должен использовать только сертифицированные препараты.