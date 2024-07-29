Специалисты днепровской больницы им. Мечникова спасли жизнь матери двоих детей со сложной опухолью мозга.
Опухоль угрожала жизни
37-летняя Светлана из Белозерска, что в Донецкой области, сама воспитывала 15-летнего сына и 11-летнюю дочь. Война заставила их покинуть родной дом и переехать в Покровск.
Однако недавно состояние женщины резко ухудшилось, из-за судорог конечностей она не могла двигаться. Врачи Днепра диагностировали сложную большую опухоль мозга, которая угрожала ее жизни.
Медицинская помощь
Благодаря усилиям нейрохирургов и медсестер операция прошла успешно. Сегодня Светлана еще находится в больнице, но уже способна самостоятельно ходить, целовать своих детей и обнимать врачей, которые спасли ее жизнь.
Напомним, что больница им. Мечникова стала хирургическим хабом для сложных пациентов из Донецкой, Луганской и Херсонской областей, оказывая помощь тем, кому необходимо экстренное вмешательство.
Источник и фото: Сергей Рыженко