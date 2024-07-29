Специалисты днепровской больницы им. Мечникова спасли жизнь матери двоих детей со сложной опухолью мозга.

Опухоль угрожала жизни

37-летняя Светлана из Белозерска, что в Донецкой области, сама воспитывала 15-летнего сына и 11-летнюю дочь. Война заставила их покинуть родной дом и переехать в Покровск.

Однако недавно состояние женщины резко ухудшилось, из-за судорог конечностей она не могла двигаться. Врачи Днепра диагностировали сложную большую опухоль мозга, которая угрожала ее жизни.

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Благодаря усилиям нейрохирургов и медсестер операция прошла успешно. Сегодня Светлана еще находится в больнице, но уже способна самостоятельно ходить, целовать своих детей и обнимать врачей, которые спасли ее жизнь.

Напомним, что больница им. Мечникова стала хирургическим хабом для сложных пациентов из Донецкой, Луганской и Херсонской областей, оказывая помощь тем, кому необходимо экстренное вмешательство.

Источник и фото: Сергей Рыженко