Команда американских ученых UC Davis Health провела успешное исследование по лечению патологии, при которых спинной мозг и позвоночник не развиваются должным образом.

Речь идет о специальном терапевтическом пластыре из стволовых клеток, который применили при проведении операций младенцам с расщеплением позвоночника прямо в утробе матери.

Сообщается, что трое детей, которые участвовали в исследовании, уже благополучно появились на свет. Команда ученых будет следить за ними не менее шести лет.

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Отмечается, что без лечения расщепление позвоночника иногда может привести к ряду пожизненных проблем, включая трудности с подвижностью из-за повреждения нервов.

В крайних случаях спинномозговой канал остается открытым и оголенным. Если дефект не закрыть, незадолго до или сразу после рождения, это может привести к полному параличу ног.

Как стало известно, пластырь, содержит незрелые стволовые клетки, которые могут расти вместе с ребенком.

Сообщается, что команда ученых планирует вылечить около 35 младенцев в рамках своих испытаний. Необходимы дополнительные исследования и последующие наблюдения, чтобы оценить, насколько хорошо работает лечение.

Отмечается, что именно нехватка фолиевой кислоты (витамина В9) во время беременности является одной из самых важных проблем, которая чревата в том числе и расщеплением позвоночника.