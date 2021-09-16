Невостребованные вакцины против Covid-19, срок годности которых подходит к концу, будут, скорее всего, предложены другим странам, у которых наблюдается острая нехватка этих препаратов. Однако флаконы с однозначно истекшим сроком годности будут изъяты из обращения и утилизированы.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

— Минздрав планирует иммунизацию таким образом, чтобы использовать все дозы имеющейся вакцины. Мы делаем для этого все возможное, — отметил министр.

По его словам, если мы будем видеть, что не успеваем использовать препараты, то будем говорить с нашими международными партнерами о том, чтобы ими поделиться.

А между тем, в Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что при текущих темпах вакцинации в Украине могут не успеть использовать все дозы вакцин AstraZeneca до истечения срока их годности. В частности, пока остаются невведенными около трех млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца октября и конца ноября.