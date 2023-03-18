Во Львове стартовал учебно-практический курс ведущего мирового объединения врачей критических состояний. Американское Общество критической медицины SCCM в течение недели будет обучать 180 украинских медиков комплексным УЗИ пациентов в неотложных состояниях.

Цель курса – подготовка медиков экспертного уровня, в частности среди военных, для применения ультразвуковой диагностики пациентам с критическими состояниями — кровотечениями, острыми нарушениями жизненно важных органов, минно-взрывными ранениями, политравмами и т.д.

Сейчас смотрят

Диагностика ультразвуком поможет на раннем госпитальном и догоспитальном этапах быстро и точно установить диагноз, определить степень кровопотери или исследовать функциональное состояние органов и систем. С его помощью медики могут проводить обезболивание и реанимационные мероприятия.

– Одна из самых мощных в мире команд инструкторов, занимающаяся критическими состояниями, свои знания передает нам, чтобы мы спасали еще больше жизней, – сказал гендиректор 1ТМО Львова Олег Самчук.

Приехал поддержать коллег и поблагодарить американское общество за организацию учебно-практического курса и первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

– Это очень важное событие для медицинского сообщества. Мы готовились к нему с минувшей осени, – объяснил он.

Девять ведущих специалистов из США согласились прилететь в Украину, чтобы научить наших врачей, среди которых и военные медики, прибывшие на обучение из районов активных боевых действий.

Организатор курса – Ассоциация анестезиологов Украины и Первое медобъединение Львова при поддержке Минздрава.

Финансовые расходы по организации мероприятия покрывает крупнейший благотворитель украинской медицины – американская гуманитарная организация Direct Relief.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова