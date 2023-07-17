Специалисты одной из клиники Барселоны успешно прооперировали Героя Украины Виталия Шумея, которого тяжелое ранение в голову приковало к постели. Воин уже произнес первые слова, также он может поднимать голову и подтягивать себя плечевым поясом.

Как стало известно, на лечение в Испанию Виталия направили после пребывания в больницах Киева, Днепра и Чернигова. Защитника некоторое время готовили к оперативному вмешательству: ему нужно было набрать вес.

Сообщается, что вторая операция, которую провели испанские медики, длилась четыре часа и прошла успешно.

Напомним, что командир ЗРК Виталий Шумей утратил способность передвигаться, самостоятельно есть и говорить после получения минно-взрывной травмы летом 2022 года в боях под Авдеевкой.

В испанской больнице с Виталием находится его отец. Он и сообщил, что сын заговорил.

Как рассказали волонтеры, Виталия лечат за счет небезразличных украинцев. Собранной суммы хватит до конца августа.

Специалисты уже сделали бойцу все сверхважные операции на головном мозге и больше вмешательств не должно быть.

Стало известно, что результаты диагностики по восстановлению функций мозга Виталия поразили врачей: на такой прогресс они даже не надеялись.

Фото: ФК Шахтар