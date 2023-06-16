Мальчика зовут Кирилл и он очень мужественно перенес сложную операцию, которую в Центре Незламні выполняли наши врачи вместе с американскими специалистами — Стивом Ортеном и Крейгом Хобаром. Последний, в частности, специализируется на минно-взрывных травмах лица и послеожоговых дефектах.

Обширные ожоги 40% тела Кирилл получил в 2014 году, когда убегал от обстрелов в Горловке. Тогда ему было всего два года.

Двухлетний Кирилл с 4-летним братиком забегали в подвал дома во время обстрелов и нечаянно задели кастрюлю с кипятком… Отец, который воспитывал детей в одиночку, делал все возможное, чтобы поставить сыновей на ноги.

Через девять лет война снова вернется. На этот раз будет разрушен дом семьи, ранение получит старший брат Кирилла – Миша. И погибнет самый дорогой человек — папа.

К тому времени из-за твердых рубцов на ногах мальчик уже едва ходил с полусогнутыми коленями, поэтому его вместе со старшим братом привезли к специалистам Центра Незламні.

Уже не мог ходить из-за страшных рубцов: после тяжелых ожогов во Львове вернули к жизни мальчика из Горловки / 3 images

Пока с Мишей работает физиотерапевт и нейрохирурги, ожоговые хирурги берутся оперировать рубцы Кирилла. Ему нужна пластическая операция, чтобы восстановить подвижность конечностей.

Благодаря слаженной командной работе ребенок теперь может вернуться к полноценной жизни. Однако на теле мальчика все еще остаются ожоги, которые не могут вылечить ни в одной украинской государственной больнице, потому что врачи не имеют оборудования, которое могло бы помочь.

Для того, чтобы пациенты, пострадавшие в результате войны или имеющие бытовые ожоговые травмы, бесплатно имели доступ к качественной помощи и процедуре шлифовки рубцов, мы с dobro.ua и Kyivstar запускаем сбор на лазер и каждый желающий может приобщиться к большой цели любой комфортной суммой. Лазеру – быть! Кирилл и сотни других детей ждут.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова