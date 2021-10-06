Более опасный штамм коронавируса Дельта зафиксировали уже в 192 странах мира.

По информации Всемирной организации здравоохранения, еще неделю назад его циркуляцию официально подтвердили на территории 187 государств.

— Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, в том числе расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться количество стран, областей и территорий, которые информируют о наличии вариантов, которые вызывают обеспокоенность, — говорится в еженедельном отчете ВОЗ.

Индийский штамм коронавируса Дельта впервые выявили еще в октябре 2020 года.

Весной 2021-ого он спровоцировал значительное ухудшение эпидситуации в стране: больницы были переполнены, фиксировался высокий уровень летальности среди больных.

Из-за способности быстрее распространяться и провоцировать более тяжелое течение заболевания специалисты отнесли его к категории вариантов, которые вызывают обеспокоенность.

Там же находятся мутации Альфа, Бета и Гамма, или британский, южноафриканский и бразильский варианты. Они также достаточно распространены в мире.

Источник: ВОЗ