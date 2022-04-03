Война продолжается. Горячие бои идут на фронтах. Но есть еще один большой фронт – медицинский. Его бойцы всегда на переднем крае и не оставляли свои посты на протяжении всех 30 с лишним дней.

Медицинские учреждения работают, люди лечатся. Болезни, к сожалению, не отменены в связи с военным положением.

— Однако, сейчас есть проблемы с дорогостоящими лекарствами и препаратами для химиотерапии, — сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Есть проблема и в том, что предоставлять терапию пациентам с тяжелыми хроническими болезнями, онкозаболеваниями в подвалах и бомбоубежищах мы не можем.

— Итак, одним из вариантов лечения тяжелых заболеваний является помощь наших зарубежных партнеров в предоставлении лечения за границей, — сказала Микичак.

Однако не случится ли так, что этим воспользуются люди (мужчины от 18 до 60 лет), которые захотят уехать за границу, чтобы не попасть на фронт? Как установить подлинность диагноза, чтобы такие случаи стали невозможны?

— Риски, как и обычно, есть, — отметила замминистра. – Но для этого существуют семейный врач, больница, обследование, чтобы человек получил медицинскую помощь и консультацию по месту жительства или на западе страны. Мы впервые получили доступ к специальной системе и вносим в нее все данные пациентов, нуждающихся в лечении за границей.

Украина уже имеет налаженные связи с министерствами здравоохранения всех европейских стран.

Идеальным примером является лечение детской онкологии. Приоритет лечения за границей предоставляется детям, травмированным, раненым, а также взрослым, проживающим на территории областей, страдающих боевыми действиями. Это пациенты с онкологией, те, кто находится на диализе, с ожогами, с минно-взрывными травмами и т.д.