На фоне катастрофической нехватки спасительной вакцины против Covid-19 в Африке, развитые и обеспеченные страны перешли к иммунизации уже третьей дозой прививок.

Такое положение вещей Всемирная организация здравоохранения расценивает как оглушительное фиаско справедливого перераспределения Covid-вакцин, а также лекарственных препаратов и средств защиты по всему миру.

Ведущие специалисты ВОЗ в области эпидемиологии заявили о своей позиции во время прямой трансляции на одном из американских телеканалов.

— Это не просто нечестно, не просто аморально, это продолжает пандемию, и в результате люди продолжают умирать, – заявила эксперт ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керкхове.

В конце августа ВОЗ обратилась к властям развитых стран с призывом повременить с вакцинированием третьими дозами и перенаправить избыток препаратов странам, которые жестоко страдают от коронавирусных атак. В этом обращении ВОЗ озвучила цель: к концу года должно быть вакцинировано не менее 40% населения планеты.

На сегодняшний день две дозы Covid-вакцин получили 53% населения Соединенных Штатов, три дозы – почти 1,5 млн человек. В странах Евросоюза полностью вакцинированы 57% жителей, а Франция и Великобритания уже перешли к дополнительным прививкам.

— С риторикой все хорошо – она о том, чтобы делиться, о справедливости. Но в реальности, когда доходит до дела, эти продукты доступны, они накапливаются в странах, их не распространяют, — высказался директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

А между тем, в странах Африки полностью привиты только 3% населения. Специалисты ВОЗ утверждают, что если темпы вакцинации останутся на прежнем уровне, то 80% африканских стран попросту не смогут привить хотя бы 10% своего населения, наиболее уязвимого для Covid-19.

Источник: CNBC