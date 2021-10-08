Кампания по вакцинации от коронавируса добралась и до Антарктиды. На континент доставили партию вещества от AstraZeneca.

Ее использовали для иммунизации британских полярников на исследовательской станции Ротера.

— Возможность вакцинировать людей поможет уберечь население станции и Антарктиды от вирусов, — отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Уколы уже получили 23 сотрудника станции. Вторые дозы им доставят через четыре недели.

К слову, вакцину перевозили в Антарктиду, поддерживая температуру 2-8°C.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Первыми уколы получили медики, военнослужащие, сотрудники образовательной сферы, а также пенсионеры.

После них вещество стало доступно для людей старше 18 лет. Уже сейчас прививают детей от 12 лет, а также беременных женщин.

Однако этот процесс на планете проходит неравномерно, одни страны активно делают прививки своим гражданам, в другие же — вещество не поставляют. ВОЗ призвала менять эту ситуацию, иначе вирус не выйдет победить.