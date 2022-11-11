Богдан только что вернулся после лечения из Италии, где он провел почти восемь месяцев. У парня тяжелая спинно-мозговая травма.

– Меня часто спрашивают, не военный ли я? Почему стреляли по мне? Мне просто не верили, – рассказал Богдан.

Иностранцам трудно было поверить, что он, гражданский, получил ранение в очереди за продуктами.

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Это произошло во второй день полномасштабной войны. 20-летний Богдан – сам родом с Полтавщины – поселился в Гостомеле, как раз устроился на работу. Местный аэродром бомбила вражеская авиация, люди прятались в подвалах, кто-то пытался купить хоть какие-нибудь продукты.

Парень стоял перед магазином вместе со всеми. Вдруг из-за угла выехал вражеский БТР и открыл огонь. Далее вспоминает только урывками: его вытаскивают из-под огня, кто-то оказывает первую помощь.

– Стреляли по людям, — говорит Богдан. — Просто с первых выстрелов в меня попали сюда (показывает) две пули, я упал. Было такое впечатление, что оторвало ноги.

Парню повезло, что рядом была медсестра, она пряталась в подвале неподалеку. А потом нашелся мужчина, который отвез его в больницу в Буче.

А в это же время из соседнего Ирпеня в Бучу направлялись супруги-врачи – Андрей и Ольга Свистун. Она – педиатр, он – нейрохирург.

Оставив своих детей в относительно безопасном месте, на свой страх и риск они приехали на помощь бучанским медикам. Они тогда не знали, что останутся там на две недели.

Больница едва успевала принимать раненых.

– Люди поступали и днем, и ночью, их привозили в тележках супермаркетов, в одеялах, – рассказывает Ольга Свист.

Там они впервые увидели Богдана. Крайне тяжелого.

— Ранение грудной клетки, легких — коллеги пытались стабилизировать его там, на месте. Они на тот момент и в тех условиях совершили подвиг, — сказал Андрей Свист.

Состояние Богдана стабилизировалось. А нейрохирург с женой параллельно с помощью другим раненым продолжили заботиться о парне. Буча была уже полностью оккупирована.

Врачи, несмотря на оккупацию, под взрывами продолжали спасать жизни. Впрочем, долго так продолжаться не могло.

Андрей позвонил Алле Мельничук, главе БФ Мама и младенца.

Он просил об эвакуации детей и плакал, потому что их там было много, и под обстрелами каждый день мог стать последним. А в тех условиях шансов выжить не было.

Алла – глава благотворительного фонда, который в мирное время помогал молодым мамам и младенцам, а с первых дней полномасштабной войны начал вывозить раненых детей со всей Украины на лечение за границу.

Когда из Бучи организовали дополнительный зеленый коридор, вывезли самых тяжелых обычными микроавтобусами.

– Меня на щите занесли в автобус, чтобы не двигать, – вспомнил Богдан.

Ехали мимо вражеских блокпостов, на Житомирской трассе их остановили, потому что надо было пропустить колонну танков.

– Невозможно было смотреть на обочину, – вспомнила Ольга. – Там все гражданские машины были взорваны.

Когда они наконец-то добрались до Киева, раненых приняла медицинская сеть, где работает Ольга. На стабилизацию были только сутки. На следующий день клиника организовала медицинский конвой, чтобы эвакуировать детей в Италию. Там их уже ждала Алла.

– Когда Алла позвонила и сказала: “дети у меня”, тогда только и выдохнул, – рассказал Андрей.

Детей приняла папская клиника в Риме, 20-летнего Богдана – больница Джамэли для взрослых. Он постепенно набирался сил.

Больше всего парню не хватало привычной украинской еды — борща и голубцов. Но украинцы, живущие в Италии, иногда приносили именно украинские блюда.

Состояние Богдана улучшается, он уже может сидеть. Учится управлять креслом и обслуживает себя сам. Но ранение оказалось слишком тяжелым.

– Сказали, что ходить не смогу, – говорит Богдан.

С этой мыслью он еще свыкается. Теперь его реабилитация – физическая и психологическая – продолжится уже в Украине.

Здесь парня будет лечить медицинская клиника Добробут, ее благотворительный фонд предоставил ему новое кресло. Врачи Ольга и Андрей после Бучи вступили в ряды ВСУ.

А Алла сейчас мчится по итальянским дорогам договариваться с очередной клиникой о раненых украинских детях. Теперь уже из Харькова. Всего с первых дней полномасштабной войны ее фонд эвакуировал в Европу уже более полутысячи маленьких украинцев.

Все наши дети, которые лечатся в Европе, живы и поправляются, а при первой же возможности возвращаются домой.