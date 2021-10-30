В детских садах прививки от Covid-19 получили почти 85% сотрудников

В украинских детских садах прививки от коронавирусной инфекции Covid-19 получили почти 85% сотрудников, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его информации, по крайней мере, одну дозу прививки от коронавируса уже получили около 85% работников детсадов.

Около 92% работников специализированных учебных заведений.

— Двумя дозами вакцинировались уже почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садов, — сообщил Шкарлет.

Самые высокие показатели вакцинации сотрудников детских садов отмечены в Тернопольской области – 97,7%, Харьковской – 95,2% и в Донецкой области – 92,9% вакцинированных.

Вакцинированных сотрудников специализированных учреждений больше всего в Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8% и Черкасской области – 97,3%.

Порог вакцинации сотрудников детсадов в 80% пока не достигнут в 8 областях. Сотрудники специализированных учреждений вакцинированы более чем на 80% во всех регионах страны.

Тем временем столичные поликлиники и центры массовой вакцинации заполонили очереди из желающих привиться от коронавируса.

Несмотря на то, что скопление людей в коридорах и помещениях медучреждений чрезвычайно велико, некоторые желающие прививаться игнорируют базовые правила карантина.