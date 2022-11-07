В Индии родилась девочка, в животе которой обнаружили восемь недоразвитых эмбрионов

В Индии родилась девочка, внутри тела которой находились восемь эмбрионов. Это редкое явление, при котором один или несколько зародышей заключены в тело своего родного брата или сестры.

Baby girl in India is born with eight EMBRYOS inside her https://t.co/IF4GqeM2bI — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 4, 2022

У девочки эмбрионы были в желудке. Ребенку сделали операцию после того, как родители заметили, что у него вздулся живот, пишет The Sun.

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Девочка родилась в частной больнице в районе Рамгарх 10 октября. Сначала врачи подумали, что у малышки опухоль, но команда под руководством доктора Мохаммеда Имрана обнаружила у нее плод в плоде, более известный как паразитический близнец.

— Мы получили результаты сканирования, врачи были ошеломлены. Пациентка была под наблюдением в течение 21 дня, после чего провели операцию по удалению эмбрионов. Операция длилась примерно полтора часа, — рассказали врачи.

Сейчас девочка успешно восстанавливается после операции. Такие случаи считаются чрезвычайно редкими и случаются менее, чем в одном случае на миллион рождений.

Источник: The Sun