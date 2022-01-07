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В Индии разыскивают пассажиров рейса из Италии: почти все взрослые заболели Covid-19

7 января 2022, 15:16
Юля Захарченко редактор ленты
В Индии разыскивают пассажиров рейса из Италии: почти все взрослые заболели Covid-19
Источник: Pexels

В Индию прибыл самолет с пассажирами, у которых обнаружили коронавирус. Рейс с больными Covid-19 прибыл в аэропорт Амритсар из Италии.

По данным иностранных СМИ, пассажиров хотели доставить в больницу, однако по меньшей мере 13 человек убежали после объявления о необходимости обязательного карантина.

Девять граждан скрылись из аэропорта, а другие — из местного медицинского учреждения, в которое направили пассажиров. Врачи сообщили, что их обманули.

Полиция выясняет, как пассажирам удалось убежать из аэропорта и больницы. Правоохранители составили протоколы на каждого правонарушителя, угрожая аннулировать паспорта.

На самолете из Милана прилетели 160 пассажиров, среди которых 19 детей и подростков. Согласно правилам, у них не проверяют наличие Covid-19. Однако у 125 взрослых обнаружили заболевание.

Коронавирус в Украине

По данным Министерства здравоохранения, за день коронавирус в Украине зафиксировали у 7 177 жителей (среди них 264 детей и 203 медицинских работника).

За сутки еще 71 841 человека вакцинировали против опасного заболевания. Первую прививку получили 21 997 граждан, а вторую – 44 836 украинцев.

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Источник: BBC

Теги
Индия , Италия , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Літаки
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