В Испании медики с начала 2022 года обнаружили 30 случаев острого гепатита неизвестного происхождения.

Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Испании.

По их данным, 24 случая болезни зафиксировали среди детей в возрасте до 10 лет. Среди них чаще всего проявлялись следующие симптомы: тошнота, лихорадка, желтуха, диарея и респираторные признаки. Кроме того, у восьми пациентов возникла сыпь на коже.

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В Минздраве отметили, что 20 пациентов уже выписали из больниц, однако еще четверо остаются госпитализированными. Лишь в одном случае больному пришлось пересадить печень.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что на сегодняшний день в мире 650 возможных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей из 33 стран и еще 99, которые все еще “находятся на стадии классификации”.

Большинство зарегистрированных случаев (58%) происходят из Европейского региона (22 страны), из них 34% только из Великобритании и Северной Ирландии.

Из 650 возможных случаев не менее 6% детей нуждались в трансплантации. Согласно последнему докладу международного агентства здравоохранения ООН, в общей сложности было зарегистрировано девять (1%) смертей.

Кроме того, 29 мая глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий рассказал о случае выявления острого детского гепатита в Украине.