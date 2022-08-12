Три автоматических дефибриллятора передал благотворительный фонд на нужды Ивано-Франковска. Приборы планируется разместить в общественных местах. Доступ к ним будет круглосуточно.

– В Европе эти автоматические дефибрилляторы есть на каждой остановке. И люди владеют этими навыками, потому что никто не застрахован от остановки сердца. Причины могут быть разные: сердечно-легочные заболевания, инсульт и тромб. И у нас есть всего 3-5 минут, чтобы возобновить его работу. А возобновить работу сердца можно только при наличии дефибрилляторов и понимания, как делать непрямой массаж сердца, – говорит глава фонда Smart Medical Aid Ирина Рыбинкина.

Этим навыкам может научиться каждый. Эти дефибрилляторы столь просты в использовании, они сами дают голосовые подсказки. Имеется схематическое изображение действий. Самая большая проблема – это страх подойти к человеку, нуждающемуся в помощи, и иметь доступ к прибору, который может спасти жизнь.

Кроме передачи медицинских приборов в центре волонтеры провели тренинг медицинской помощи, обучали иванофранковцев, как проводить непрямой массаж сердца и правильно использовать автоматические дефибрилляторы.

Сейчас смотрят

Это всеукраинская акция. Ранее такие же были проведены в Днепре и Львове. Там также передали по три прибора и разместили их в людных местах. Например, во Франковске один из дефибрилляторов разместят в драмтеатре. Следующим городом, который получит дефибрилляторы после Ивано-Франковска, станет Ужгород.