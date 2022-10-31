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В Китае с предприятия, производящего iPhone, из-за вспышки Covid-19 не выпускают работников

31 октября 2022, 14:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
В Китае с предприятия, производящего iPhone, из-за вспышки Covid-19 не выпускают работников
Источник: Depositphotos

Предприятие в китайском Чжэнчжоу, производящее iPhone, сокращает выпуск продукции из-за вспышки Covid-19.

На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе в Чжэнчжоу, из-за которого сотрудники были заперты на предприятии почти на две недели.

Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости.

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Другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В минувшие выходные китайские соцсети заполонили видео и фотографии работников, покидающих предприятие Чжэнчжоу пешком.

В воскресенье компания Foxconn заявила, что “ситуация в промышленном парке Чжэнчжоу постепенно возвращается под контроль в координации с государственными ведомствами, отвечающими за противоэпидемические меры“.

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В компании отмечают, что общее количество сотрудников предприятия в Чжэнчжоу составляет около 300 тыс. человек.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Коронавирус Covid-19
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