Предприятие в китайском Чжэнчжоу, производящее iPhone, сокращает выпуск продукции из-за вспышки Covid-19.

На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе в Чжэнчжоу, из-за которого сотрудники были заперты на предприятии почти на две недели.

Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости.

Сейчас смотрят

Другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.

В минувшие выходные китайские соцсети заполонили видео и фотографии работников, покидающих предприятие Чжэнчжоу пешком.

В воскресенье компания Foxconn заявила, что “ситуация в промышленном парке Чжэнчжоу постепенно возвращается под контроль в координации с государственными ведомствами, отвечающими за противоэпидемические меры“.

В компании отмечают, что общее количество сотрудников предприятия в Чжэнчжоу составляет около 300 тыс. человек.