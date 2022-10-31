Предприятие в китайском Чжэнчжоу, производящее iPhone, сокращает выпуск продукции из-за вспышки Covid-19.
На прошлой неделе появились сообщения о введении жесткого карантина на заводе в Чжэнчжоу, из-за которого сотрудники были заперты на предприятии почти на две недели.
Некоторые работники жаловались на плохие условия проживания и недостаточное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости.
Другие заявляли, что опасаются выходить на производственные линии из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.
В минувшие выходные китайские соцсети заполонили видео и фотографии работников, покидающих предприятие Чжэнчжоу пешком.
В воскресенье компания Foxconn заявила, что “ситуация в промышленном парке Чжэнчжоу постепенно возвращается под контроль в координации с государственными ведомствами, отвечающими за противоэпидемические меры“.
В компании отмечают, что общее количество сотрудников предприятия в Чжэнчжоу составляет около 300 тыс. человек.