Чтобы обезопасить медицинских работников и пациентов в условиях войны, до конца 2024 года планируют расширить сеть укрытий в медучреждениях.

1 млрд грн на защитные сооружения

Правительство выделило 1 млрд грн на проекты нового строительства, реконструкцию и капитальный ремонт укрытий в медицинских учреждениях.

Сейчас идет отбор объектов. Приоритет в распределении средств будет предоставляться больницам, расположенным в районах вблизи зон активных боевых действий.

Современное укрытие в перинатальном центре

Один из примеров — Львовский областной перинатальный центр, где было обустроено современное укрытие площадью более 700 кв. м.

Ранее это было подвальное помещение, которое использовали исключительно для бытовых нужд. Однако, после масштабной реконструкции, это стало современным хранилищем, отвечающим всем требованиям безопасности.

Здесь есть родильный зал, операционная, палаты интенсивной терапии и постинтенсивного ухода за новорожденными. Недавно укрытие посетил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Фото: МОЗ