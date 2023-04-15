Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

В Нидерландах разрешат эвтаназию для смертельно больных детей

15 апреля 2023, 20:25
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
дитина, хвороба
Источник: Depositphotos

Правительство Нидерландов одобрило эвтаназию для смертельно больных детей в возрасте от 1 до 12 лет. Об этом говорится в дополнении к положению об эвтаназии на сайте нидерландского правительства.

Речь идет о детях, которые имеют тяжелые смертельные заболевания и очень страдают, а паллиативная помощь не эффективна.

По оценке властей страны, ежегодно эвтаназия будет касаться от 5 до 10 детей.

— Это очень сложная тема. Но я рад, что после длительных консультаций мы приняли это решение. Это поможет неизлечимо больным детям, их родителям и врачам, — сказал министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Куйперс.

Ожидается, что все нормативные акты будут дополнены и приняты до конца 2023 года, а через некоторое время будут пересмотрены.

Нидерланды первые в мире разрешили эвтаназию еще в 2002 году. Сейчас воспользоваться правом на искусственное прерывание жизни для детей могут родители неизлечимо больных младенцев до 12 месяцев и подростков от 12 лет.

Читайте также:
капсула для евтаназіїМожно добровольно уйти из жизни: в Швейцарии разрешили капсулы для эвтаназии

Источник: правительство Нидерландов

Теги
лікування Нідерданди хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь