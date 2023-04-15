Правительство Нидерландов одобрило эвтаназию для смертельно больных детей в возрасте от 1 до 12 лет. Об этом говорится в дополнении к положению об эвтаназии на сайте нидерландского правительства.

Речь идет о детях, которые имеют тяжелые смертельные заболевания и очень страдают, а паллиативная помощь не эффективна.

По оценке властей страны, ежегодно эвтаназия будет касаться от 5 до 10 детей.

— Это очень сложная тема. Но я рад, что после длительных консультаций мы приняли это решение. Это поможет неизлечимо больным детям, их родителям и врачам, — сказал министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Куйперс.

Ожидается, что все нормативные акты будут дополнены и приняты до конца 2023 года, а через некоторое время будут пересмотрены.

Нидерланды первые в мире разрешили эвтаназию еще в 2002 году. Сейчас воспользоваться правом на искусственное прерывание жизни для детей могут родители неизлечимо больных младенцев до 12 месяцев и подростков от 12 лет.

Источник: правительство Нидерландов