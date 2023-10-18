В Национальной службе здоровья Украины сообщили, что пациенты в возрасте старше 40 лет, которые проходят колоноскопию, должны получать анестезию бесплатно.
Сейчас консультация специалиста-анестезиолога и местная или общая анестезия включены в медицинскую услугу, и покрываются Программой медицинских гарантий.
Получить услугу бесплатно могут пациенты, достигшие возраста 40 лет, и получившие электронное направление от учреждения, имеющего договор с НСЗУ по пакету Колоноскопия. Медучреждений с договором в Украине есть более 500.
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В пакет Колоноскопия также входит:
- консультация врача, который проводит колоноскопию;
- диагностическая колоноскопия;
- взятие биологического материала для гистологического исследования, если это необходимо;
- создание заключения и предоставление результатов на цифровой носитель пациента.
Источник: НСЗУ