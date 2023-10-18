В Национальной службе здоровья Украины сообщили, что пациенты в возрасте старше 40 лет, которые проходят колоноскопию, должны получать анестезию бесплатно.

Сейчас консультация специалиста-анестезиолога и местная или общая анестезия включены в медицинскую услугу, и покрываются Программой медицинских гарантий.

Получить услугу бесплатно могут пациенты, достигшие возраста 40 лет, и получившие электронное направление от учреждения, имеющего договор с НСЗУ по пакету Колоноскопия. Медучреждений с договором в Украине есть более 500.

Сейчас смотрят

В пакет Колоноскопия также входит:

консультация врача, который проводит колоноскопию;

диагностическая колоноскопия;

взятие биологического материала для гистологического исследования, если это необходимо;

создание заключения и предоставление результатов на цифровой носитель пациента.

Источник: НСЗУ