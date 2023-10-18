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В НСЗУ рассказали, надо ли платить за анестезию при колоноскопии

18 октября 2023, 14:51
Ольга Боднарчук редактор
В НСЗУ рассказали, надо ли платить за анестезию при колоноскопии
Источник: Pexels

В Национальной службе здоровья Украины сообщили, что пациенты в возрасте старше 40 лет, которые проходят колоноскопию, должны получать анестезию бесплатно.

Сейчас консультация специалиста-анестезиолога и местная или общая анестезия включены в медицинскую услугу, и покрываются Программой медицинских гарантий.

Получить услугу бесплатно могут пациенты, достигшие возраста 40 лет, и получившие электронное направление от учреждения, имеющего договор с НСЗУ по пакету Колоноскопия. Медучреждений с договором в Украине есть более 500.

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В пакет Колоноскопия также входит:

  • консультация врача, который проводит колоноскопию;
  • диагностическая колоноскопия;
  • взятие биологического материала для гистологического исследования, если это необходимо;
  • создание заключения и предоставление результатов на цифровой носитель пациента.
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Источник: НСЗУ

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