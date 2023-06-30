Директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной военной администрации Павел Буланович назвал тревожную цифру — 1,5 тыс. км² морских вод вблизи Одессы стали зелеными от цветения сине-зеленых водорослей.

Явление это вызывает беспокойство, потому что водоросли, которые являются токсичными, быстро размножаются из-за повышения температуры.

Это еще одно последствие подрыва Каховской ГЭС, которое может вызвать проблемы со здоровьем для тысяч людей.

Были обнаружены холероподобные вибрионы, вызывающие острые кишечные заболевания, которые могут возникнуть в случае несоблюдения гигиенических норм и правил.

— Есть случаи обнаружения яиц гельминтов в Черноморске в районе морского порта, — отметил директор департамента.

Он также добавил, что яйца гельминтов были найдены не только в воде, но и в песке.

Однако, несмотря на многочисленные предостережения, люди продолжают купаться в Черном море, подвергая опасности себя, близких и окружающих.

Это может привести к определенной цепной реакции и повышению уровня заболеваемости населения.

Продолжается запрет на вылов рыбы из Черного моря, Белгород-Днестровского лимана и из других водоемов, которые имеют связи с морем. Потому что рыба при попадании в пищу, становится переносчиком заболеваний. Поев зараженной рыбы, человек может заболеть.

Но есть и хорошая новость — соленость морской воды повышается и составляет где-то примерно 12-13 промилле, при минимальной норме 12.

— Однако, эта цифра нестабильна. Еще есть попадание пресной воды в Черное море, — сказал Буланович.

Источник: Одеська обласна державна адміністрація