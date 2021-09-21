В Одессе непривитых сотрудников могут обязать делать каждую неделю ПЦР-тесты на коронавирус.

Нововведение анонсировала вице-мэр Светлана Бедрега.

— Вакцинация добровольна, да, но тогда от невакцинированных будем требовать еженедельное ПЦР-тестирование, — отметила она, комментируя низкие темпы иммунизации в городе.

По ее словам, полную вакцинацию от коронавируса в Одессе пока прошли всего 14% жителей города, частичную — еще 16%.

В то же время, по последней статистике, с 13 по 19 сентября в Одессе выявили 1 040 новых случаев коронавируса. Показательно, что 98% случаев госпитализации пациентов с коронавирусом приходится на непривитых.

— К сожалению, по темпам вакцинации мы находимся в конце списка — ниже нас только Донецкая и Луганская области, — добавила Светлана Бедрега.

Светлана Бедрега анонсировала, что при переходе в желтую зону работать смогут лишь те предприятия и учреждения, где 80% сотрудников привиты. А таких в городе единицы.

Из-за ухудшения общей эпидситуации в Украине в ближайшее время в стране могут усилить карантин. Это может произойти уже в сентябре.

Источник: Думская