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В Одессе школы будут работать в онлайн режиме — горадминистрация

24 февраля 2022, 08:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
школа
Источник: Pixabay

В Одессе сегодня школы будут работать в онлайн режиме, сообщила пресс-служба городской госадминистрации, ссылаясь на  директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елену Буйневич.

Но если  ребенка не с кем оставить дома или родители опасаются оставлять его одного, то будут работать дежурные классы, куда можно привести детей.

Это решение было принято после того, как ранним утром в разных районах города были слышны звуки взрывов.

С сегодняшнего дня в Киеве не работают школы и садики. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Столичные власти заявили, что в столице зафиксирована воздушная угроза и в случае включения сирен просят срочно укрыться в укрытиях гражданской защиты. Так, с сегодняшнего дня все школы и садики столицы не работают.

Источник
УНИАН
Теги
Одесса
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