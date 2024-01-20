В отделении сердечно-сосудистой хирургии Одесской областной детской клинической больницы успешно прооперировали годовалого Андрюшу, которому накануне диагностировали чрезвычайно редкую аномалию сердца — наличие трех предсердий.

Редкая врожденная аномалия сердца

Вероятность развития такого порока — чрезвычайно мизерная. Она составляет 0,1% от всех других врожденных сердечных аномалий.

Продолжительность жизни детей с таким пороком очень короткая, от 2-3 месяцев до 1-2 лет. Андрюше уже исполнился год и он мог оказаться последним, если бы местные врачи не заподозрили проблему и не направили ребенка в областную детскую клиническую больницу.

Сейчас смотрят

Но на самом деле благодарить надо и маму, которая увидела, что сыночек становится вялым, потерял интерес к игрушкам, у него появилась одышка, и забила тревогу. Это позволило почти в последнюю минуту предотвратить фатальный финал.

Трехпредсердное сердце — это аномалия развития, при которой в левом предсердии фиксируется аномальная мембрана. Она разделяет предсердие на две камеры — верхнюю и нижнюю.

Как спасали Андрюшу

Опасность этого порока в том, что верхняя камера резко перегружается, вследствие чего повышается давление в сосудах малого круга кровообращения, формируется легочная гипертензия.

В нижней камере, наоборот, критически малый объем крови, и все органы, которые ожидают кровь, насыщенную кислородом и другими питательными веществами, получают ее в ограниченных объемах.

В Одесской областной детской клинической больнице сразу поняли — спасать малыша надо срочно. Каждый упущенный час мог быть последним в жизни мальчика. Из-за высокой легочной гипертензии, прогрессирования сердечной недостаточности, маленькое сердечко уже не справлялось с нагрузкой.

Операция была сложной, но, благодаря профессионализму кардиохирургов, анестезиолога и перфузиолога завершилась успешно.

Теперь Андрюша полностью здоров. У мальчика впереди — нормальное детство и здоровая жизнь.

Источник и фото: Одеська обласна дитяча клінічна лікарня