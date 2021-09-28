В Одессе в инфекционной больнице от Covid-19 с разницей в полчаса умерли супруги.

— Страшная трагедия произошла в семье Ф. — бывших жителей пгт Ивановка, — сообщил глава Ивановского сельского совета Виктор Лобач. — В Одесской инфекционной больнице в течение 30 минут умерли муж, а затем его жена.

По Ивановке сразу пошли разные слухи, что якобы они умерли, как только сделали прививку.

Виктор Лобач подчеркнул, что по словам родного брата покойного, они действительно умерли от Covid-19, но вакцинированы никогда не были.

— Заболели, лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня мужа, — добавил председатель Ивановского поселкового совета.

В Украине с введением желтой зоны эпидемической опасности выросло почти на 25% количество прививок от Covid-19.

Как сообщает Минздрав, за минувшие сутки, 27 сентября, в стране от коронавируса вакцинировали 119 378 граждан. 70 004 из них получили первую дозу препарата. А 49 374 завершили курс иммунизации, получив вторую дозу вакцины.

В течение суток работали 896 мобильных бригад. Получить прививку можно было в 2 971 пункте и 344 центрах вакцинации.

Источник: Виктор Лобач Facebook.