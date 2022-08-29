Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет приживили палец 9-летнему ребенку и рассказали о том, как правильно транспортировать травматически ампутированные конечности.

Об этом сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

Сейчас смотрят

— Мальчик находился в оккупированном селе Дымер на Киевщине. Коммуникации и критическая инфраструктура там уже не работали, поэтому семья отапливала дом дровами, — рассказали медики.

По их словам, мальчик подглядывал, как отец рубил дрова, а потом решил помочь. Результат: два отрубленных пальца.

Ребенок нуждался в немедленной помощи медиков, но агрессоры не пропускали украинские скорые на оккупированную территорию. Тогда папа мальчика решил идти на прорыв самостоятельно.

Им очень повезло: вырвавшись из оккупации, отец с сыном поехали напрямую в крупнейшую детскую больницу. В Охматдете мальчику провели реплантацию одного пальчика. На другом был отрезан слишком маленький сегмент (ногтевая фаланга), где отсутствуют сосуды, а значит, шансов на приживление не было.

— Сейчас каждый должен знать, как правильно транспортировать ампутированные конечности. Потому что это имеет критическое значение для успеха реплантации, — настаивают медики.

По их словам, лучше всего использовать специальный контейнер. Но можно воспользоваться правилом трех пакетов:

отчлененный сегмент следует положить в простой чистый полиэтиленовый пакет. На место раны прикладываем обычную салфетку, немного смоченную водой. Пакет завязываем;

затем первый пакет помещаем во второй — с любой чистой водой;

следующий шаг — эти два пакета помещаем в третий, со льдом.

Отмечается, что идеальная температура для транспортировки: +2, +4°C. Ни в коем случае нельзя класть конечность сразу в лед, поскольку во время замерзания кристаллы льда разрушают клетки.

Большую роль имеет время: маленькие сегменты (палец) нужно доставить в больницу менее чем за 12 часов после ампутации, крупные (рука, предплечье, кисть) — за шесть часов.

Важно понимать: даже правильно доставленный ампутированный сегмент — еще не залог 100% успеха. Приживется ли восстановленная конечность, зависит от многих факторов, в том числе и от ее размера.

Крупные сегменты в среднем удается восстановить примерно в 20% случаев, небольшие — в 80-90%. При этом около 80% функций сохраняются.

Что делать в случае ампутации сегмента конечности:

вызвать скорую по номеру 103 для оказания первой медицинской помощи;

узнать о возможности реплантации на месте (районная или областная больница);

если такая возможность отсутствует, просить врачей связаться с НДСБ Охматдет или позвонить в отделение самостоятельно: (044) 236-74-29.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет