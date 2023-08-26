В Киеве, в Охматдете, врачи борются за то, чтобы 12-летняя Ксения Вербицкая, которая попала под ракетный обстрел РФ в Чернигове, могла ходить и двигать рукой.

Ребенка посекли обломки ракеты на площади перед театром, когда она с подругой шла по городу.

Девочки собирались продавать в центре Чернигова браслетики из бисера, которые накануне мастерили своими руками, чтобы передать заработанные средства ВСУ.

Анна Загреба тоже оказалась в эпицентре взрыва ракеты и собственными глазами видела ранение девочки, которая как раз проходила поблизости.

Женщина рассказала в эфире телемарафона Єдині новини, что первую домедицинскую помощь оказал пострадавшей работник одного из заведений, расположеных рядом. Мужчина наложил турникет на ногу девочки.

Еще один турникет на руку, в которой был обломок, наложил другой прохожий. Он же отвез девочку в больницу.

Обломки вражеской ракеты поразили Ксению в ногу, правую руку и предплечье. В Черниговской больнице пострадавшей сделали операцию, удалили обломок, а дальше реанимобилем доставили в столицу в Охматдет.

Об этом рассказала в социальных сетях сестра Ксении — Диана Борец.

В Охматдете, по словам сестры, ребенка сразу положили на операционный стол, операция следовала за операцией, потому что травмы слишком сложные. Все лечение ребенка бесплатное.

Диана говорит, что врачи предупредили — у Ксении впереди еще долгая реабилитация, пересадка кожи и имплантат.

Источник: Єдині новини, Діана Борець

Фото: Діана Борець