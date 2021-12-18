В ООН призывают воздержаться от закрытия школ из-за штамма Омикрон

Закрытие учебных заведений должно быть крайней мерой по борьбе со штаммом Омикрон, заявила глава детского фонда ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Она подчеркнула, что еще одна волна закрытия школ станет катастрофической для детей.

— Когда распространение коронавируса в обществе растет, а строгие меры здравоохранения становятся необходимостью, школы должны быть последними закрывающимися и первыми открывающимися местами, – утверждала Генриетта Форе.

Форе сказала, что одно можно сказать наверняка: еще одна волна массового закрытия школ была бы катастрофической для детей и предоставила доказательства: длительные общие закрытия школ, ограниченные доступные ученикам, преподавателям и родителям ресурсы, а также нехватка доступа к дистанционному обучению уничтожила десятилетие прогресса в образовании и существенно изменило детство.

Форе также сказала, что с закрытием школ дети потеряли не только знания, но и социальную составляющую обучения, а также доступ к здравоохранению и питательной пище.

Нынешнее поколение детей школьного возраста при жизни вместе может потерять $17 триллионов недополученных доходов, — отмечает Синьхуа.

Глава Детского фонда отметила эффективность других средств противостояния пандемии в учебных заведениях.

– Нам следует воспользоваться нашим опытом, чтобы сделать все возможное для поддержки работы школ. Нам также следует увеличить финансирование цифровой связи, чтобы ни один ребенок не был брошен, – заверила Форе.

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В Украине подтвердили наличие нового штамма коронавируса Омикрон.

Как сообщил министр охраны здоровья Виктор Ляшко, штамм Омикрон обнаружили у вернувшегося из ОАЭ человека.

Источник: ООН