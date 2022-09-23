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В рамках инициативы Covax: Харковщина получила свыше 17,5 тыс. доз вакцины Сomirnaty

23 сентября 2022, 12:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина
Источник: Depositphotos

Харьковская область получила 17 550 доз вакцины Сomirnaty против Covid-19. Препарат уже распределен среди медицинских учреждений региона. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов.

Сообщается, что вакцина в Украину была доставлена ​​Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международной инициативы Covax.

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— Эта вакцина может быть использована как для базовавой вакцинации, так для бустерной и дополнительной, — отметил Максим Хаустов.

Он напомнил, что Минздрав рекомендует бустерные прививки делать именно мРНК-вакциной.

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Глава департамента также рассказал, что область снабжена в достаточном количестве вакциной CoronaVac. Есть в наличии и Janssen. Ожидается поставка на Харьковщину второй партии Сomirnaty (Pfizer).

Источник: Харьковская ОВА

Теги
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса Вакцинация Коронавирус Covid-19 Харьковская область
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