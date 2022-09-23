Харьковская область получила 17 550 доз вакцины Сomirnaty против Covid-19. Препарат уже распределен среди медицинских учреждений региона. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОВА Максим Хаустов.
Сообщается, что вакцина в Украину была доставлена Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международной инициативы Covax.
— Эта вакцина может быть использована как для базовавой вакцинации, так для бустерной и дополнительной, — отметил Максим Хаустов.
Он напомнил, что Минздрав рекомендует бустерные прививки делать именно мРНК-вакциной.
Глава департамента также рассказал, что область снабжена в достаточном количестве вакциной CoronaVac. Есть в наличии и Janssen. Ожидается поставка на Харьковщину второй партии Сomirnaty (Pfizer).
Источник: Харьковская ОВА