В Украину из Франции прибыл гуманитарный груз медицинского назначения в рамках международной стратегической инициативы Помощь Восток.

В этот раз помощь получили Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Объединенных сил ВСУ Украины.

По словам основателя инициативы, командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз состоит из дезинфицирующих средств, лекарств, медицинских расходников, перевязочных материалов, а также средств гигиены.

– Помощь передана Ассоциации Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина во главе с вице-президентом Дианой Дольс в сотрудничестве с посольством Украины во Франции и французскими региональными агентствами здравоохранения, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командующий добавил, что груз доставлен в Украину при непосредственном содействии Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

Растаможка груза и подготовка заказов осуществлена организацией Всеукраинский совет реанимации и экстренной медицинской помощи.

Сообщается, что за период работы проект охватил своей деятельностью 55 медицинских учреждений, подавляющее количество которых находится вблизи районов боевых действий. В больницы было передано более 215 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения, подчеркнул Сергей Наев.

Источник: Командование объединенных сил ВСУ