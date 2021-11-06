Коронавирус в Украине на 6 ноября обнаружили еще у 25 063 человек. Среди новых больных – 1 541 ребенок и 398 медиков.
Выздоровели за последний день 11 817 пациентов, а умерли от осложнений инфекции 793 больных.
С диагнозом Covid-19 в больницы госпитализированы 5 057 человек.
Больше всего новых больных за сутки – в Днепропетровской (2 616), Одесской (2 177), Харьковской (1 535), Львовской (1 465) областях и в Киеве (1 426).
Covid-19 в регионах Украины:
- г. Киев – 1 426 случаев;
- Винницкая область – 781 случай;
- Волынская область – 466 случаев;
- Днепропетровская область – 2 616 случаев;
- Донецкая область – 1 408 случаев;
- Житомирская область – 834 случая;
- Закарпатская область – 345 случаев;
- Запорожская область – 1 096 случаев;
- Ивано-Франковская область – 881 случай;
- Киевская область – 876 случаев;
- Кировоградская область – 173 случая;
- Луганская область – 513 случаев;
- Львовская область – 1 465 случаев;
- Николаевская область – 715 случаев;
- Одесская область – 2 177 случаев;
- Полтавская область – 963 случая;
- Ровенская область – 1 079 случаев;
- Сумская область – 960 случаев;
- Тернопольская область – 746 случаев;
- Харьковская область – 1 535 случаев;
- Херсонская область – 808 случаев;
- Хмельницкая область – 1 057 случаев;
- Черкасская область – 669 случаев;
- Черновицкая область – 511 случаев;
- Черниговская область – 963 случая.
Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- заболело – 3 058 014 человек;
- выздоровели – 2 504 236;
- летальных исходов – 71 635;
- проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.
Вакцинация в Украине
За все время вакцинальной кампании в Украине привит 11 269 341 человек, из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, полностью иммунизированы от коронавируса 7 858 507 человек.
В целом же сделано 19 127 846 прививок.