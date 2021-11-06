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В Украине 25 063 новых случая Covid-19 и почти 800 смертей

6 ноября 2021, 08:20 Валентина Летяк
коронавірус
Источник: Depositphotos

Коронавирус в Украине на 6 ноября обнаружили еще у 25 063 человек. Среди новых больных – 1 541 ребенок и 398 медиков.

Выздоровели за последний день 11 817 пациентов, а умерли от осложнений инфекции 793 больных.

С диагнозом Covid-19 в больницы госпитализированы 5 057 человек.

Больше всего новых больных за сутки – в Днепропетровской (2 616), Одесской (2 177), Харьковской (1 535), Львовской (1 465) областях и в Киеве (1 426).

Covid-19 в регионах Украины:

  • г. Киев – 1 426 случаев;
  • Винницкая область – 781 случай;
  • Волынская область – 466 случаев;
  • Днепропетровская область – 2 616 случаев;
  • Донецкая область – 1 408 случаев;
  • Житомирская область – 834 случая;
  • Закарпатская область – 345 случаев;
  • Запорожская область – 1 096 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 881 случай;
  • Киевская область – 876 случаев;
  • Кировоградская область – 173 случая;
  • Луганская область – 513 случаев;
  • Львовская область – 1 465 случаев;
  • Николаевская область – 715 случаев;
  • Одесская область – 2 177 случаев;
  • Полтавская область – 963 случая;
  • Ровенская область – 1 079 случаев;
  • Сумская область – 960 случаев;
  • Тернопольская область – 746 случаев;
  • Харьковская область – 1 535 случаев;
  • Херсонская область – 808 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 057 случаев;
  • Черкасская область – 669 случаев;
  • Черновицкая область – 511 случаев;
  • Черниговская область – 963 случая.

Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • заболело – 3 058 014 человек;
  • выздоровели – 2 504 236;
  • летальных исходов – 71 635;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Вакцинация в Украине

За все время вакцинальной кампании в Украине привит 11 269 341 человек, из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, полностью иммунизированы от коронавируса 7 858 507 человек.

В целом же сделано 19 127 846 прививок.

Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Щеплення
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