Коронавирус в Украине на 6 ноября обнаружили еще у 25 063 человек. Среди новых больных – 1 541 ребенок и 398 медиков.

Выздоровели за последний день 11 817 пациентов, а умерли от осложнений инфекции 793 больных.

С диагнозом Covid-19 в больницы госпитализированы 5 057 человек.

Больше всего новых больных за сутки – в Днепропетровской (2 616), Одесской (2 177), Харьковской (1 535), Львовской (1 465) областях и в Киеве (1 426).

Covid-19 в регионах Украины:

г. Киев – 1 426 случаев;

Винницкая область – 781 случай;

Волынская область – 466 случаев;

Днепропетровская область – 2 616 случаев;

Донецкая область – 1 408 случаев;

Житомирская область – 834 случая;

Закарпатская область – 345 случаев;

Запорожская область – 1 096 случаев;

Ивано-Франковская область – 881 случай;

Киевская область – 876 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 513 случаев;

Львовская область – 1 465 случаев;

Николаевская область – 715 случаев;

Одесская область – 2 177 случаев;

Полтавская область – 963 случая;

Ровенская область – 1 079 случаев;

Сумская область – 960 случаев;

Тернопольская область – 746 случаев;

Харьковская область – 1 535 случаев;

Херсонская область – 808 случаев;

Хмельницкая область – 1 057 случаев;

Черкасская область – 669 случаев;

Черновицкая область – 511 случаев;

Черниговская область – 963 случая.

Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

заболело – 3 058 014 человек;

выздоровели – 2 504 236;

летальных исходов – 71 635;

проведено ПЦР-тестирований – 14 801 967.

Вакцинация в Украине

За все время вакцинальной кампании в Украине привит 11 269 341 человек, из них получили одну дозу — 11 269 339 человек, полностью иммунизированы от коронавируса 7 858 507 человек.

В целом же сделано 19 127 846 прививок.