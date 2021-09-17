В Украине продолжает распространяться Covid-19. Так, 27% реанимационных коек в больницах заняты больными коронавирусом. В целом в стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. По его словам, в стране койки с подведенным кислородом заняты на 22%, а аппараты ИВЛ – на 10%.

17 сентября в Украине зафиксировано наибольшее количество новых больных Covid-19 за последние четыре месяца.

— Только за эту неделю пациентов с коронавирусом стало вдвое больше: в понедельник – 3,3 тыс. человек, за прошедшие сутки – 6,6 тыс. Как мы и прогнозировали, эпидемиологическая ситуация в сентябре начала стремительно ухудшаться, — отметил он.

Сейчас наиболее тревожные показатели в Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. Эти регионы в ближайшее время могут перейти из зеленой сразу в красную зону.

— Наибольшая занятость коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях. Убежден, что местные власти должны не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации, а оперативно реагировать, — говорит председатель комитета.

Местные власти должны усиливать контроль за соблюдением основных правил карантина и готовиться к открытию дополнительных коек в Covid-отделениях.

Радуцкий добавил, что государство потратило более 30 млрд грн на борьбу с коронавирусом. Верховная Рада планирует перераспределить дополнительные поступления в госбюджет в размере 40 млрд грн.

За сутки, 16 сентября, в Украине зафиксировали 6 624 новых случая коронавируса. Больше всего новых больных в Харьковской, Львовской и Одесской областях. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Радуцкий