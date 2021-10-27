В Украине 37% граждан не поддерживают вакцинацию от коронавируса. Среди них половина боится побочных эффектов после прививки.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провела исследовательская компания Градус. 43% — не верят в эффективность вакцинации, а 22% — думают, что государство закупило не самую лучшую вакцину от Covid-19.

Не доверяют производителям вакцин от коронавируса 21% украинцев, а 16% считают, что вакцинация им не нужна, ведь они уже переболели Covid-19.

Кроме того, большая часть опрошенных — 55% считают, что переболели коронавирусом, а 20% имели положительный тест.

Относительно доверия к производителям, то более трети респондентов отдают предпочтение вакцинам Pfizer/BioNTech (43%) и Moderna (37%).

Опрос проводился 24 октября методом самозаполнения анкет в мобильном приложении. Целевая группа исследования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более. Количество результативных интервью — 1 000.

По состоянию на 27 октября вакцину от коронавируса в Украине получили уже 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека.

За прошлые сутки привились 291 293 человека. В Министерстве здравоохранения отмечается, что вакцинация — это единственный способ уберечься от тяжелого течения болезни и смерти. Все вакцины, которые есть в Украине, безопасны и эффективны в борьбе с вирусом. Препараты одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

Источник: Градус