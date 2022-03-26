Для оказания медицинской помощи больным украинцам, которые спасаются от вторжения России, используют новый медицинский эвакуационный самолет.

Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями и тех, кто нуждается в срочной медпомощи.

Теперь их смогут еще быстрее доставить в больницу из их домов или мест временного пребывания.

О вместимости и характеристиках самолета информация пока не уточняется.

С 24 февраля в Украине продолжается война. Оккупанты разрушают населенные пункты, жилые кварталы, больницы, роддомы, детские сады и школы. Поэтому в госпитализации и перевозки могут нуждаться тяжелые пациенты.

????????Серед людей, які рятуються від ???????? вторгнення в ????????, є хронічно хворі.Вони потребують термінової спец. медичної допомоги. Для забезпечення догляду за такими пацієнтами Механізм цивільного захисту???????? посилив свої спроможності новим мед. евак. літаком ???? https://t.co/sXqWiPFMo7 pic.twitter.com/nWhgvbjWSN — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 25, 2022

Украинские власти пытаются организовать и обеспечить безопасность передвижения во время эвакуации из тех или иных мест, однако враг может прибегать к провокациям.

Граждан призывают сохранять спокойствие, следить за новостями из официальных источников и доверять информации только из проверенных СМИ. В то же время не стоит читать провокативные материалы на российских ресурсах.

Фото: EU Civil Protection and Humanitarian Aid