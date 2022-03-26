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В Украине для эвакуации хронически больных используют новый самолет

26 марта 2022, 08:44
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Меддопомога

Для оказания медицинской помощи больным украинцам, которые спасаются от вторжения России, используют новый медицинский эвакуационный самолет.

Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями и тех, кто нуждается в срочной медпомощи.

Теперь их смогут еще быстрее доставить в больницу из их домов или мест временного пребывания.

О вместимости и характеристиках самолета информация пока не уточняется.

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С 24 февраля в Украине продолжается война. Оккупанты разрушают населенные пункты, жилые кварталы, больницы, роддомы, детские сады и школы. Поэтому в госпитализации и перевозки могут нуждаться тяжелые пациенты.

Украинские власти пытаются организовать и обеспечить безопасность передвижения во время эвакуации из тех или иных мест, однако враг может прибегать к провокациям.

Граждан призывают сохранять спокойствие, следить за новостями из официальных источников и доверять информации только из проверенных СМИ. В то же время не стоит читать провокативные материалы на российских ресурсах.

Фото: EU Civil Protection and Humanitarian Aid

Теги
медична допомога , швидка допомога
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