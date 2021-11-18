В Украине для карет скорой помощи могут быть введены отдельные номерные знаки.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

– Мы уже инициировали изменения в приказ МВД 02.03.2021 №166 о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи, – отметил Алексей Белошицкий.

Изменения предлагают утвердить, чтобы избегать ситуаций, когда скорые штрафуют с помощью камер видеофиксации за нарушение скоростного режима на дорогах, когда они спешат на вызов или доставляют пациентов в больницы.

– Это позволит совсем свести на нет такие случаи, – добавил он.

По его словам, в соответствии с пунктом 3.1 ПДД, автомобили скорых, выполняя неотложную служебную задачу, могут не выполнять требования разделов 8 (кроме сигналов регулятора), 10-18, 26, 27 и пункта 28.1 Правил дорожного движения. Но только при включении проблескового маячка.

Однако случаются ситуации, что проблесковые маячки не заметны на фото или инспектор не определил это визуально. В таком случае нарушение фиксируется, однако руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления, и оно будет отменено.

Источник: Алексей Белошицкий