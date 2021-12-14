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В Украине хотят ввести фармацевтическое страхование: как это будет работать

14 декабря 2021, 22:23
Татьяна Забожко редактор ленты
аптека
Источник: Depositphotos

Украина работает над развитием фармацевтического страхования. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, страхование на лекарственные средства планируют ввести в стране, потому что пациенты тратят значительные суммы на медпрепараты.

– Человек будет платить определенные ежемесячные взносы и будет иметь достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, – объясняет Александр Комарида.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года антибиотики в Украине будут отпускать исключительно по электронному рецепту.

До конца следующего года Минздрав планирует на такую систему перевести отпуск всех рецептурных лекарственных средств в Украине.

Благодаря нововведению вся цепь покупки антибиотиков будет видна в электронной системе.

Приобрести лекарство пациент сможет только благодаря СМС с кодом рецепта.

Таким образом в Украине хотят предотвратить смертельные случаи от антибиотикорезистентности.

Источник
Укринформ
Теги
Ліки , МОЗ Украины , страхування , Ціни на ліки
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