По состоянию на 10 января 2022 года только два региона Украины из-за более напряженной ситуации с коронавирусом находятся в оранжевой зоне карантина, все остальные — в желтой.

Согласно обновленным данным Минздрава, туда попали Сумская и Херсонская области.

В первой – превышен показатель выявления новых случаев инфицирования, он там 21%.

Что касается Херсонщины, то в регионе за последние два дня тревожная динамика госпитализаций больных коронавирусом (8 января — 78,6%, 9 января — 60%).

В других регионах ситуация значительно лучше.

Как сообщает профильное ведомство, по состоянию на 10 января в Украине за сутки Covid-19 подтвердили у 1 969 человек. Наибольшее количество подтвержденных новых случаев зарегистрировали в Киеве (398), Харьковской (192), Киевской (135), Львовской (130), Одесской (113) и Полтавской (109) областях.

В то же время в Сумской области — 102 случая, а в Херсонской области вообще 12 новых больных коронавирусом.

В течение всего времени в стране заболели 3 704 442 человека, выздоровели 3 514 786 украинцев, летальных исходов – 97 325.